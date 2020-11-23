أوباميانج يدخل في حالة من الركود في الوقت الذي انتظر فيه أنصار آرسنال أن يواصل تسجيل الأهداف

يعاني نجم آرسنال الإنجليزي، بيير إيميريك أوباميانج من تراجع مستواه بشكل كبير، خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك أوباميانج في مباراة آرسنال التي تعادل فيها سلبيًا مع مضيفه ليدز يونايتد أمس الأحد، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فشل النجم الجابوني في التسجيل مجددًا.

وتحصل أوباميانج على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم قبل الماضي 2018/19 برصيد 22 هدفًا، بالتساوي مع نجمي ليفربول: محمد صلاح وساديو ماني، قبل أن يحل ثانيًا في الموسم الماضي 2019/20 بنفس عدد الأهداف (22)، خلف نجم ليستر سيتي، جيمي فاردي (23).

وفي الوقت الذي انتظر فيه أنصار آرسنال أن يواصل أوباميانج تألقه، دخل النجم الجابوني في حالة من الركود.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا في تسع مباريات مع آرسنال منذ بداية الموسم الحالي، نجح خلالها في تسجيل هدفين فقط، بمعدل يقل عن الهدف في كل مباراتين.

كما فشل أوباميانج في تهديد مرمى المنافسين على مدار 49 يومًا، منذ مواجهة شيفيلد يونايتد، 4 أكتوبر الماضي، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خاض قائد آرسنال أربع مباريات خلال تلك المدة، فشل خلالها في التسديد على المرمى من اللعب المفتوح، رغم تسجيله لهدف من ركلة جزاء أمام مانشستر يونايتد، في الجولة السابعة.