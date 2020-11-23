يوفنتوس ينفي أخبار رحيل كريستيانو رونالدو في الصيف المقبل

نفى المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي، “فابيو باراتيتشي” أنباء رحيل نجم الفريق كريستيانو رونالدو، مؤكدًا أن النجم البرتغالي لن يُباع في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتزايدت أخبار في الآونة الأخيرة مفادها أن المسؤولين في يوفنتوس يدرسون جديًا فكرة بيع رونالدو في الصيف المقبل.

ومع ذلك، أكد باراتيتشي أن رونالدو سيبقى في يوفنتوس، حيث يمتد عقده هناك حتى يونيو 2022.

وقال باراتيتشي في تصريحات نقلتها صحيفة الميرور البريطانية: “مستقبله معنا، ويمكنني التأكيد على ذلك”.

وأضاف: “ثمة شائعات انتقال تحوم حول البرتغالي يوميًا، لكننا لا نكترث لها”.

وسجل رونالدو ثمانية أهداف في خمس مباريات في الدوري الإيطالي هذا الموسم حتى الآن.

ويعطي اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا اهتمامًا خاصًا بالحصول على بطولة دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس.

وتحتل كتيبة المدرب الإيطالي أندريا بيرلو حاليًا المركز الثاني في مجموعتها بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات.