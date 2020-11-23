شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: أشكر الجميع على الدعم المستمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه النجم المصرى الشكر للاتحاد المصرى، بعد تكريمه قبل عدة أيام، ونشر صلاح صورة وعلق قائلا، «يشرفني حصولي على هذه الجائزة، وأشكر الجميع على دعمهم المستمر».



وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت نتيجة مسحة الكشف عن فيروس كورونا الأخيرة لنجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وأكدت وزارة الصحة، أن نتيجة تحليل محمد صلاح جاءت سلبية لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن صلاح تلقى جرعات البروتوكول العلاجي المصرى لمدة أسبوع حتى تعافى تماما من الفيروس.