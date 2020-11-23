شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ناشئ الزمالك بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد وليد عبدالرحمن رئيس الجهاز الطبي لقطاعات الناشئين بنادي الزمالك، عن إيجابية المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا لكريم عبدون لاعب وسط فريق النادي مواليد ٢٠٠٣، وذلك بعد الفحوصات التي خضع لها مؤخرا .

وأضاف عبدالرحمن، أنه تم وضع بروتوكول علاجي للاعب، حيث يخضع له بجانب الحجر الصحي بالمنزل للتعافي من الفيروس .

من جانبة أكد كريم عبدون، أن حالته مستقرة، ولا توجد عليه أي اعراض، ويخضع للبروتوكول العلاجي المتبع، وهو حاليا بالعزل المنزلي لحين التعافي بشكل تام، ويخضع لفحوصات طبية بشكل مستمر .

ووجه اللاعب الشكر لإدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور، ومسئولي القطاع برئاسة غانم سلطان رئيس قطاعات الكرة، وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على قطاعات الناشئين، وفاروق جعفر المستشار الرياضي للمجلس، على متابعة حالته بشكل دائم وتقديم كافة الدعم له.

ويعد كريم، أحد أهم المواهب بقطاع الناشئين بالنادي، المتوقع له مستقبل مشرق نظرا للامكانيات الفنية التي يتمتع بها اللاعب .