شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسي: مستمر مع الطلائع برغبتي وجلسة العشري وراء القرار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ناصر منسي مهاجم المنتخب الأوليمبي ولاعب نادي بيراميدز ،أن استمراره بصفوف طلائع الجيش لموسم آخر جاء برغبته بعدما لمس تعاون كبير وإدارة محترفة داخل النادي خلال الفترة الماضية فضلا عن وجود طارق العشري المدير الفني الذي عقد جلسه معه وشدد على ضرورة الإعتماد عليه خلال الفترة المقبلة.

ووقع ناصر منسي عقود تمديد إعارته من بيراميدز إلى لطلائع الجيش، اليوم الإثنين، بحضور مسؤولي الجهاز الفني للطلائع، بعد جلسة جمعته بالمدير الفني طارق العشري.

وكان مسئوولو الإسماعيلي قد تقدموا بعرض رسمي لاستعارة ناصر منسي مهاجم بيراميدز لموسمين، لكن المفاوضات تعثرت بعد أن تحول اللاعب للطلائع.