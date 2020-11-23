شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب بلغاري في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد وادي دجلة،رسميا مع جورجي فرناندو «جورجينيو» لاعب لودوجوريتس رازجراد البلغاري، ومهاجم منتخب غينيا بيساو. ووقع جورجينيو صاحب الـ 25 عامًا لمدة موسمين، وحصل على مقدم التعاقد مع إدارة وادي دجلة، لينضم إلى الصفقات الجديدة التي حسمها النادي في فترة الانتقالات الصيفية. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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