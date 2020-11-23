شكرا لقرائتكم خبر عن قلق في «الكاف» بعد تجميد رئيسه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من القلق بين موظفي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بعد قرار الإتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بتجميد أحمد احمد رئيس الكاف بسبب تورطه في مخالفات مالية. ووفقًا لمصدر مسئوول بالكاف فإن اعضاء من المكتب التنفيذي أبدوا تخوفهم من إستمرار مساءلة «فيفا» خلال الفترة المقبلة الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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