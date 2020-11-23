شكرا لقرائتكم خبر عن ممر شرفي إجباري للفائز بلقب إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس مسئوولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» إجبار الفريق الخاسر بعمل ممر شرفي للفائز بمواجهة الأهلي والزمالك في نهائي دوري الأبطال المقرر إقامته يوم 27 نوفمبر الجاري وذلك من أجل التأكيد على أن المباراة يسودها الروح الرياضية بين المنافسين وسيكون هناك فائز وخاسر خلال اللقاء. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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