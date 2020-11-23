شكرا لقرائتكم خبر عن الثعلب: عناصر القوة في الزمالك كبيرة.. وموسيماني فقط مصدر قوة الاهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حازم إمام نجم الكرة المصرية الاسبق، أن مواجهة القمة بين الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، متكافئة، نظرًا لما يتمتع به الفريقان من عناصر مميزة.

وأضاف حازم: «الزمالك يتمتع بوجود عناصر فردية على أعلى مستوى، مثل أشرف بنشرقي وفرجاني ساسي ويوسف أوباما ومصطفى محمد».،لافتا إلى أن مصدر قوة الأهلي في الكرة الجماعية التي يتميز بها المدرب موسيماني دائمًا، وصنع بها كتيبة قوية مع صن داونز الجنوب أفريقي.

وأشار حازم إلى أنه يتمنى بالطبع فوز الزمالك باللقب، كما يتمنى خروج المباراة بروح رياضية بعيدًا عن التعصب.