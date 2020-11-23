شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رئيس الكاف بعد قرار إستبعاد أحمد أحمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، تمديد فترة رئاسة الكونجولي كونستانت عوماري سليماني لرئاسة كاف، بعد قرار الاتحاد الدولى الفيفا إيقاف أحمد أحمد لمدة 5 سنوات على خلفية تورطة في مخالفات مالية في الفترة بين 2017 إلى 2019 وتم التحقيق في عدة اتهامات وشكاوى تم تقديمها ضده.

وقررت اللجنة إيقاف رئيس الكاف لمدة 5 سنوات، مع معاقبته ماليًا بسداد 200 ألف فرنك سويسري، كما أنه يحق لرئيس الكاف التظلم خلال 60 يومًا من القرار.وكان عوماري سليماني النائب الأول لرئيس كاف، تولي رئاسة الإدارة التنفيذية للاتحاد الأفريقي بصفة مؤقتة حتى يوم 30 نوفمبر 2020، بناءً على تعليمات لأحمد أحمد بالخضوع لفترة نقاهة تستمر 20 يوماً على الأقل، إثر إصابته بفيروس كورونا، قبل أن يقرر الكاف استمراره في ممارسة مهامه لإدارة الاتحاد الأفريقي.