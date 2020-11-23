شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوضح شرط حضور الجماهير نهائي إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة، إن إسناد مهمة الإشراف على تنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا، إليه، مسؤولية كبيرة، وإنه سيحاول مع مسؤولي الكاف أن تخرج المباراة في أفضل صورة.

وأشار فضل إلى أن حضور الجماهير أمر في يد الجهات الأمنية، فيما أعلن كاف موافقته المبدئية على حضور الجماهير بشرط ألا يزيد العدد عن 10 آلاف متفرج من الجانبين. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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