شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يبدي قلقه من كثرة الإصابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قلقه من كثرة الإصابات التي تعرض لها الفريق الكروي الأول خلال الأيام الماضية مما أثرت على استعدادات الفريق قبل مواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا يوم 27 نوفمبر بستاد القاهرة وهم وليد سليمان وكهربا وصالح جمعة ومحمد هاني وأيمن أشرف. وأكد موسيماني خلال جلسته مع جهازه المعاون انه سيؤجل اختيار التشكيل الأساسي لحين وضوح الرؤية بالنسبة لهم. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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