شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بلا انتصار على المقاولون خلال مناسبتين سابقتين بالجولة الأولى للدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أسفرت قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2020-2021، عن استهلال فريق الكرة بنادي الزمالك مشواره بالمسابقة أمام نظيره المقاولون العرب بالجولة الأولى.
وكان الزمالك قد حقق وصافة الدوري المصري في الموسم المنصرم، بينما حقق المقاولون المركز الرابع، وتبادل كل منهما الفوز على الاخر في أخر مبارايتين جمتعها بالدوري.
الزمالك تقابل أمام المقاولون في الجولة الأولى للدوري من قبل في مناسبتين.
الأولى في موسم 1993-1994، وخسر الزمالك بنتيجة 2/1 على يد المقاولون العرب، وسجل للأبيض هدفه الوحيد عفت نصار، بينما أحرز ثنائية الذئاب السيد عيد ومحمد السيد.
أما الثانية فاستعصي الفوز من جديد للزمالك، وحسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الجولة الأولى بين الفريقين في موسم 1999-2000.
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