شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات الزمالك كاملاً في الدوري بالموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب سُحبت ظهر اليوم الاثنين قرعة الموسم الجديد لمسابقة الدوري المصري الممتاز 2020-2021. وجاء ترتيب وجدول مباريات الزمالك على النحو التالي: الزمالك × المقاولون العرب الزمالك × سموحه الزمالك × بيراميدز الزمالك × الأهلي الزمالك × إنبي الزمالك ×طلائع الجيش الزمالك × المصري الزمالك × الجونه الزمالك × اسوان الزمالك × مصر المقاصة الزمالك × غزل المحله الزمالك × الاتحاد الزمالك × الاسماعيلي الزمالك × وادي دجله الزمالك × سيراميكا الزمالك × الانتاج الحربي الزمالك × البنك الأهلي الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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