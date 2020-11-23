وليد سليمان: سألعب مواجهة الزمالك وسأحرز هدفًا في مرمى أبوجبل

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب طمأن وليد سليمان لاعب الفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي زملاءه اللاعبين بقدرته على خوض مواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا المقرر إقامتها يوم 27 نوفمبر الجاري بستاد القاهرة. وأكد سليمان انه لايشعر بأي أعراض من فيروس كورونا ،لافتا إلى انه سيجري المسحة خلال ساعات ،وشدد سليمان لزملائه انه سيسجل هدفا في مرمى الزمالك في حالة مشاركته في المباراة. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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