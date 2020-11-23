شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات المصري البورسعيدي بالدور الأول من الدوري الممتاز 2021/2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أسفرت قرعة الموسم الكروي 2021/2020 من الدوري الممتاز لكرة القدم والتي تم سحبها ظهر اليوم الاثنين بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بحضور الكابتن محمد السقا اداري شئون اللاعبين ممثلًا للنادي عن الجدول التالي للمصري : الأسبوع الأول : المصري & الاسماعيلي الأسبوع الثاني : الجونة & المصري الأسبوع الثالث : المصري & أسوان الأسبوع الرابع : مصر المقاصة & المصري الأسبوع الخامس : المصري & غزل المحلة الأسبوع السادس : الاتحاد السكندري & المصري الأسبوع السابع : المصري & الزمالك الأسبوع الثامن : وادي دجلة & المصري الأسبوع التاسع : المصري & سيراميكا الأسبوع العاشر : الانتاج الحربي & المصري الأسبوع الحادي عشر : المصري & البنك الأهلي الأسبوع الثاني عشر : المقاولون العرب & المصري الأسبوع الثالث عشر : المصري &بيراميدز الأسبوع الرابع عشر : سموحة & المصري الأسبوع الخامس عشر : المصري & الأهلي الأسبوع السادس عشر : انبي & المصري الأسبوع السابع عشر : المصري &طلائع الجيش. هذا وقد أعلن الكابتن مازن مرزوق المدير الجديد للجنة مسابقات القسم الأول عن تحديد السبت المقبل موعدًا للمؤتمر الصحفي الذي سيتم من خلاله الإعلان عن مواعيد مباريات الدور الأول وكذا الاستادات التي ستقام عليها تلك المباريات. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مباريات المصري البورسعيدي بالدور الأول من الدوري الممتاز 2021/2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.