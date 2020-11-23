شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن صديق موسيماني الذي لقي مصرعه اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

لقي الجنوب إفريقي أنيل نجكونجكا، مدافع فريق صن داونز، مصرعه صباح اليوم الأثنين، إثر حادث سير تعرض له في مدينة كوازولو ناتال.

وذكرت وكالة الأنباء الجنوب إفريقية (إي إن سي إيه) أن نجكونجكا توفي في مكان الحادث في تمام الخامسة صباحًا إذ فقد السائق السيطرة على السيارة مما أدى إلى انقلابها على الطريق السريع، بينما تظل الظروف المحيطة بالحادث قيد التحقيق. وقد سبق لصاحب الـ33 عام اللعب لأندية فورتشن وجينك البلجيكي، وترويس الفرنسي، وصن داونز الجنوب إفريقي، والذي خاض معه 26 مباراة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، كما أنه كلن أحد لاعبي موسيماني المميزين.

وقالت صحيفة "ذا صن" إن نجكونجكا لعب 50 مباراة لمنتخب بلاده ما بين عامي 2009 و2016، من ضمنهم مشاركته في كأس العالم 2010. كما خاض الظهير الأيمن أكثر من 270 مباراة مع فريق جينك البلجيكي، على مدار تسع سنوات في كرة القدم الأوروبية.

وأحدث خبر وفاة نجكونجكا ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ نعاه الموقع الرسمي للنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، وكذلك نعاه نادي جينك على الصفحة الرسمية له:"سمعنا الأخبار المأساوية عن أنيل نجكونجكا، توفى في حادث سيارة.

ولعب ما لا يقل عن 279 مباراة معنا، مساندتنا لعائلة وأصدقاء لاعبنا السابق.. أرقد في سلام". كما نعاه منتخب جنوب إفريقيا على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" تعازينا في وفاة مدافع منتخب بافانا بافانا السابق أنيل نجكونجكا، الذي توفي في حادث سيارة هذا الصباح".