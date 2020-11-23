شكرا لقرائتكم الأولمبية تعيد عبد الدايم لانتخابات اتحاد الطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قبلت اللجنة الأولمبية التظلم الذى تقدم به أحمد عبد الدايم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الطائرة السابق على استبعاده من انتخابات الرئاسة المقبلة المقرر لها يوم 11 ديسمبر القادم فى الجمعية العمومية العادية ، حيث تم إعادته لسباق الانتخابات .

تقدم مؤخرا أحمد عبد الدايم، المدير التنفيذى السابق لاتحاد الكرة الطائرة، بتظلم للجنة المؤقتة للاتحاد على قرار استبعاده من الانتخابات المقبلة، على مقعد الرئاسة، بجانب الثنائى أحمد حاتم وتامر على على العضوية.



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من جهته، كشف سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، عدم أحقيته فى الترشح فى انتخابات الاتحاد المقبلة المقرر إقامتها فى الجمعية العمومية العادية يوم 11 ديسمبر المقبل، وأعضاء مجلسه أيضا، وأشار إلى أنه وقع وأعضاء اللجنة على إقرارات عدم الترشح فى الانتخابات المقبلة قبل استلام الاتحاد.

وعينت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب مؤخرا الثنائى محمد المهدى وشريهان سامح فى عضوية اللجنة المؤقتة للاتحاد ليتسنى للمجلس عقد جلساته بصورة قانونية لتحديد موعد الجمعية العمومية العادية، وموعد فتح باب الترشح للانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد فى جمعية عمومية عادية.

أسماء جميع المرشحين على جميع المقاعد كالتالى:

الرئاسة بترتيب التسجيل

١- فؤاد عبد السلام

٢- عبد الحميد الوسيمي

٣- أحمد عبد الدايم

٤- شريف الشمرلي

نائب الرئيس بترتيب التسجيل

١- سيف أبو النجا

٢- عمرو مخلوف

٣- هناء حمزة

أمين الصندوق بترتيب التسجيل

١- عايدة إسماعيل

٢- أميرة عبد السلام

٣- هويدا مندي

الأعضاء بترتيب التسجيل

١- محمود الفقي

٢- حسين السرجاني

٣- شوكت صابر

٤- أيمن عبد الرحيم

٥- منير عطيه

٦- أحمد الشناوي

٧- أحمد البنا

٨- أحمد الشموتي

٩- خالد أبو المعاطي

١٠- طلعت الطوبشي

١١- تامر بيبرس

١٢- رضا الغزالي

١٣- عادل المغاوري

١٤- محمد فرج

١٥- حاتم شعلان.