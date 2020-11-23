شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن إصابة كريم عبدون لاعب فريق 2003 بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وليد عبد الرحمن، رئيس الجهاز الطبى لقطاعات الناشئين بنادى الزمالك، إيجابية المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا التى خضع لها كريم عبدون لاعب وسط فريق الأبيض مواليد ٢٠٠٣، وذلك بعد الفحوصات التى خضع لها مؤخرًا، مضيفًا أنه تم وضع بروتوكول علاجى للاعب، حيث يخضع له بجانب الحجر الصحى بالمنزل للتعافى من الفيروس.

من جانبة أكد كريم عبدون، أن حالته مستقرة، ولا توجد عليه أى أعراض، ويخضع للبروتوكول العلاجى المتبع، وهو حاليا بالعزل المنزلى لحين التعافى بشكل تام، ويخضع لفحوصات طبية بشكل مستمر، ووجه اللاعب الشكر لمجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، ومسئولى القطاع برئاسة غانم سلطان رئيس قطاعات الكرة، وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على قطاعات الناشئين، وفاروق جعفر المستشار الرياضى للمجلس، على متابعة حالته بشكل دائم وتقديم كافة الدعم له، ويعد كريم أحد أهم المواهب بقطاع الناشئين بالنادى، المتوقع له مستقبل مشرق نظرًا للامكانيات الفنية التى يتمتع بها اللاعب.