شكرا لقرائتكم أسوان يخسر من الإنتاج 4/1 فى ثالث التجارب الودية لأبناء الجنوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى فريق أسوان خسارة كبيرة برباعية مقابل هدف، خلال اللقاء الودى الذى جمع أبناء الجنوب مع الانتاج الحربى قبل قليل، على استاد السلام، فى إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد المقرر انطلاقه يوم 11 ديسمبر المقبل، وتعتبر هذه المباراة هى ثالث التجارب الودية لأسوان، بعدما فاز سابقاً على النجوم والجونة.

ونجحت إدارة الكرة بنادى أسوان، ضم محمود شبانة مدافع نادى مصر، لمدة موسمين، ووقع اللاعب على عقود انضمامه إلى أبناء الجنوب فى حضور سامى الشيشينى المدير الفنى لأسوان، ويعتبر شبانه هو الصفقة رقم 19 لأسوان خلال الميركاتو الجارى حيث ضم أسوان 18 صفقة سابقة وهم، اليمنى عمر الداحى لاعب وسط، والمهاجم النيجيرى ألكو محمد باله، عمر رضوان، أحمد دحروج الظهير الأيسر لبترول أسيوط، محمد أسامة، عمر يوسف، خالد وليد، أحمد سعيد أوكا ومحمد العشرى، وأحمد أيمن الظهير الأيمن للنجوم، وسبقهم كل من، عبد الوهاب إسماعيل، محمد سوستة، من المقاولون العرب، أحمد سالم صافى من طنطا، و4 لاعبين من إنبى وهم، محمد رجب قلب دفاع، أحمد خالد وسط مهاجم، خالد بسيونى وسط مدافع، عمرو ناصر مهاجم، إسلام سرى.

وفى المقابل تنازل أسوان عن 6 لاعبين، حيث انضم الثلاثى، إبراهيم القاضى وإبراهيم جلال ومحمود نعيم لنادى إنبى، ورحل فادى فريد إلى البنك الأهلى، فيما رحل أحمد عامر إلى الجونة، وانضم مسعد عوض إلى وادى دجلة عقب دفع الشرط الجزائى فى عقده مع أسوان وقيمته مليون جنيه، وأخطر مجلس إدارة نادى أسوان، المدير المسئول عن الاستاد بضرورة تجهيز الملعب من أجل استضافة مباريات الدورى الجديد، بعدما لعب الفريق مباريات الدور الثانى فى الدورى الماضى على ملعب اتحاد الشرطة بسبب ظروف انتشار وباء كورونا.

ورحل عن الإنتاج الحربى خمسة لاعبين هم أحمد شديد قناوى الذى انتقل للمصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق، ومحمود البدرى الذى انتقل لسموحة فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الإنتاج، وموسى دياورا الذى وقع للبنك الأهلى، بجانب الثنائى محمد رجب وكريم لالا الذين تم توجيه الشكر لهم بنهاية الموسم.

وتعاقد الإنتاج الحربي مع ثمانية صفقات بالميركاتو الصيفى حتى الان هى إسلام جابر مدافع الداخلية وأحمد حسن مكي مهاجم سموحة السابق وحسن ياسين لاعب منتخب السويس، بجانب التعاقد مع محمد الشبينى لاعب حرس الحدود لمدة أربعة مواسم وطارق أبو العز الظهير الايسر لأسوان لمدة 3 مواسم، ضمن خطة تدعيم مركز الظهير الأيسر عقب رحيل أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر السابق للفريق لصفوف المصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر ، بجانب التعاقد مع محمد عبد الفتاح تاحا مدافع حرس الحدود فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم ، بالاضافة للتعاقد مع أحمد حسن كوكا لاعب كوكاكولا لمدة ثلاثة مواسم بجانب التعاقد مع محمد رمضان حاوى مصر المقاصة لمدة موسمين.