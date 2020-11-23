شكرا لقرائتكم سلبية اختبار "رابيد تيست" لأعضاء منتخب الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثبتت اختبارات "رابيد تيست"، التي خضع لها أعضاء منتخب الشباب، تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، أمس، الأحد، سلبيتها ليواصل شباب الفراعنة، استعدادتهم بشكل مريح، قبل السفر إلى تونس للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتاينا ، وأكد دكتور وليد منظور طبيب الفريق أن اللاعبين المتواجدين حاليا جاءت نتيجتهم سلبية اما اللاعبين المتواجدين مع الأندية يقومون باجراء التحليل بواسطة انديتهم وستجري مسحة لجميع افراد الجهاز الفني والطبي والاداري خلال 24ساعة

ويخوض منتخب الشباب، فعاليات بطولة شمال إفريقيا، خلال الفترة من 15 إلى 24 ديسمبر، بمشاركة تونس والجزائر والمغرب وليبيا، وأكد عادل محفوظ المدير الإداري لمنتخب الشباب مد فترة القيد لبطولة شمال إفريقيا لمدة 10 أيام لتصبح في العاشر من ديسمبر بدلا من أول ديسمبر المقبل، لمنح فرصة للمنتخبات لقيد لاعبين في حالة ظهور حالات كورونا قبل السفر مباشرة.

على صعيد متصل، احتوى ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 عامًا، أزمة الثنائي كريم محمد وأحمد شريف، لاعبي وادي دجلة، وقرر عودتهما لمعسكر شباب الفراعنة، مرة أخرى بعد قرار استبعادهما لخروجهما من المعسكر دون إذن الجهاز الفني.