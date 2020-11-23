شكرا لقرائتكم محمد نصر: كل الدعم لإبراهيم مبارك مخرج قمة الأهلي والزمالك فى النهائى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد نصر المخرج التليفزيوني الشهير أن إخراج مباراة القمة بين الأهلي والزمالك شرف كبير، مشدداً أنه كان يُخطط لعمل مجهود كبير لإخراج المباراة في أفضل شكل حال اسنادها له.

وقال محمد نصر لـ"الخليج 365" :" كل الدعم للزميل إبراهيم مبارك بعد اختياره مخرجاً للمباراة ولا يوجد أي أزمة في عدم اسناد المباراة لي كلنا زملاء وأخوه والأهم هو خروج المباراة بأفضل شكل يليق بسمعة مصر وريادتها الكروية"

وأبدى محمد نصر غضبه من حملة التشويه الذي تعرض له من جانب بعض الصفحات مؤكدا أن هناك مغالطات كثيرة حدثت على مدار الأيام الماضية، يذكر أن هناك جدل كبير حدث بسبب إخراج مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي افريقيا والمقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة بعد رفض اسناد المباراة لمحمد نصر بسبب أهلاويته ورفض اسنادها لإيناس عثمان بسبب زملكاويتها.