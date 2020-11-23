شكرا لقرائتكم إصابة مهاب أشرف ناشئ الزمالك بقطع فى الرباط الصليبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض مهاب أشرف، ناشئ الزمالك مواليد 2000، لإصابة عبارة عن قطع فى الرباط الصليبى، حيث تم تصعيد اللاعب من قبل إلى الفريق الأول خلال فترة تواجد إيهاب جلال على رأس القيادة الفنية للفريق، ويعد من المواهب التى تحدث عنها مسئولى قطاع الناشئين بقلعة ميت عقبة إنه سيكون له مستقبل جيد فى كرة القدم المصرية.

ومن المقرر أن يجرى اللاعب، جراحة الرباط الصليبى، بعد الإصابة التى تعرض لها حيث حرص لاعبو الزمالك على دعمه وعلى رأسهم الناشئين المتواجدين بالفريق الأول للزمالك وهم أسامة فيصل وحسام أشرف وحاتم سكر وياسين مرعى إلى جانب زملائه بقطاع الناشئين فى قلعة ميت عقبة، وذلك من أجل العودة سريعا إلى الملاعب.



مهاب أشرف

ويستعد الزمالك فى الوقت الحالى لدخول معسكر مغلق اليوم، الإثنين، استعدادا لمواجهة الأهلى، فى المباراة المقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، فى اللقاء الذى يتم وصفه بنهائى القرن نظراً لكونه قمة تاريخية، حيث تعد تلك المباراة الأولى فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد في النهائى.

وجاء برنامج مواجهة الأهلى فى قلعة ميت عقبة بدايته بخضوع لاعبى الزمالك، للمسحة الخاصة بفيروس كورونا، أمس، الأحد، استعداداً لدخول المعسكر المغلق الخاص بالمباراة، المقرر انطلاقه اليوم، الإثنين، حيث سيدخل الفريق معسكرا مغلقا حتى موعد الانتهاء من المباراة، لتقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا حيث سيكون المعسكر بالكامل تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، وسوف يستعيد الفريق جهوده ظهيره الأيمن الأساسى حازم إمام بعد تعافيه من فيروس كورونا حيث خضع اللاعب لفترة من العزل المنزلى مع تنفيذ بروتوكول العلاج وخضع لمسحتى كورونا للتأكد التام من تعافيه من الفيروس وجاءت المسحات الخاصة به سلبية لذا سيتم إعداد برنامج تأهيلى مكثف له من أجل تجهيزه للقمة الأفريقية.