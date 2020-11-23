شكرا لقرائتكم محطات الزمالك الـ17 بالدور الأول فى رحلة الموسم الجديد للدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرعة الدوري الممتاز، للموسم الجديد 2020-2021 والتي أقيمت اليوم الاثنين بأحد فنادق القاهرة الكبرى أسفرت عن مواجهة الزمالك لفريق المقاولون العرب في افتتاح المسابقة ضمن منافسات الجولة الأولى.
وعلى المستوى المحلى، فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 12 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.
كما أسفرت قرعة الدوري الممتاز لموسم 2020-2021، عن ملاقاة الزمالك للأهلى في الجولة الرابعة، على أن تقام مباراة الدور الثاني في الجولة 22.
محطات الزمالك الـ17 بالدور الأول فى رحلة الموسم الجديد للدورى
الأسبوع الاول المقاولون العرب
الأسبوع الثانى بيراميدز
الأسبوع الثالث سموحة
الأسبوع الرابع الأهلى
الأسبوع الخامس إنبى
الأسبوع السادس طلائع الجيش
الأسبوع السابع المصرى البورسعيدى
الأسبوع الثامن الجونة
الأسبوع التاسع أسوان
الأسبوع العاشر مصر للمقاصة
الأسبوع الحادى عشر غزل المحلة
الأسبوع الثانى عشر الاتحاد السكندرى
الأسبوع الثالث عشر الإسماعيلى
الأسبوع الرابع عشر وادى دجلة
الأسبوع الخامس عشر سيراميكا كليوباترا
الأسبوع السادس عشر الإنتاج الحربى
الأسبوع السابع عشر البنك الأهلى
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