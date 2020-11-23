شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجوجيتسو يعلن أجندة الموسم الجديد ونظام التصنيف الفردي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف اتحاد الإمارات للجوجيتسو، خلال مؤتمر صحفي افتراضي عقده الاثنين عن أجندة بطولات ومسابقات موسم الجوجيتسو 2021، والتعديلات الفنية الجديدة على نظام التصنيف وأنظمة بعض البطولات الحالية، ما ينسجم مع رؤية الاتحاد للارتقاء برياضة الجوجيتسو وتعزيز حضورها على مستوى الدولة، وتشجيع الأجيال الجديدة من الرياضيين على الانخراط في ممارستها والصعود منها إلى منصات التتويج القارية والعالمية؛ لاستكمال مسيرة الإنجازات الحافلة التي بدأها الاتحاد منذ تأسيسه في 2012.

حضر المؤتمر الصحفي الافتراضي محمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد، وفهد علي الشامسي، الأمين العام، ومبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية، ومحمد حسين المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

وأعلن اتحاد الجوجيتسو عن أجندة فعالياته المحلية لموسم الجوجيتسو المقبل، مع أبرز التعديلات المدرجة ضمن أجندة الموسم؛ حيث تقرر إضافة جولتين جديدتين إلى الجولات الثلاث لكل من بطولة «كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو»، و«بطولة أم الإمارات للجوجيتسو»، لتصبح خمس جولات لكل بطولة، وقرر الاتحاد تعديل اسم البطولتين ليصبح دوري «كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو»، و«دوري أم الإمارات للجوجيتسو».

وفي بداية كلمته خلال المؤتمر، توجه محمد سالم الظاهري بالشكر إلى القيادة الرشيدة؛ لدعمها الكبير لرياضة الجوجيتسو، وقال: «تتيح زيادة عدد جولات البطولتين وتحويلهما إلى دوريات محلية للجوجيتسو أمام الرياضيين والأندية فرصةً إضافية؛ لتحسين الأداء والتصنيف، والتحضّير بشكلٍ أفضل للاستحقاقات العالمية، خاصةً أنه يسمح للرياضيين بالمشاركة في موسم أطول حافل بمزيد من المنافسات، وإلى جانب ذلك، ستشهد بطولة «كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو» إضافة فئة السيدات لأول مرة، وستستكمل منافساتها وفق نظام الفرق، وتتكون من ثلاث جولات، لفئات الناشئين والشباب والكبار».

وتم الإعلان خلال المؤتمر عن إطلاق بطولة الإمارات الوطنية للجوجيتسو، كإضافة مهمة جديدة لموسم الجوجيتسو، وتحديد موعدها في ختام الموسم المحلي وتعتمد البطولة النظام الفردي، فيما تمنح نقاطاً مضاعفةً للمشاركين، الأمر الذي يعزز المنافسة الشريفة بين اللاعبين، ويدفعهم لبذل المزيد من الجهد.

وإلى جانب التعديلات على أنظمة البطولات، كشف المؤتمر عن اعتماد نظام تصنيف فردي للاعبين ضمن الفئات العمرية الثلاث (الناشئين والشباب والكبار)؛ حيث يحصد اللاعبون في كل مرة يدخلون فيها البساط النقاط لهم ولأنديتهم، فيما يحصدون النقاط لتحسين تصنيفهم الفردي..وفي ختام موسم الجوجيتسو، سيتم تحديد أصحاب التصنيف الأفضل في جميع الفئات؛ لتكريمهم على التميز.

وأعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن رفع الموازنة المخصصة للجوائز النقدية لمختلف البطولات المدرجة على أجندة الفعاليات المحلية لموسم 2021 لتصل إلى 5 ملايين درهم بشكلٍ إجمالي، ما يعزز إقبال اللاعبين والأندية على المشاركة في البطولات المحلية.

وبدوره شدد فهد علي الشامسي على أن جميع منافسات الجوجيتسو لموسم 2021 ستترافق مع تطبيق صارم لإجراءات الصحة والسلامة المعتمدة من الهيئات المحلية والاتحادية المعنية، منوهاً إلى أن اتحاد الإمارات للجوجيتسو كان في طليعة الجهات التي استأنفت الأنشطة الرياضية في الدولة، مع الالتزام بتطبيق إجراءات صارمة للمحافظة على الصحة والسلامة في جميع البطولات ومرافق التدريب.

وقام مبارك صالح المنهالي بتقديم شرح تفصيلي عن أجندة مسابقات الموسم، في رده على أسئلة الصحفيين؛ حيث قام بتفصيل الروزنامة، وإلقاء الضوء على التعديلات في التصنيف وفي عدد الجولات، وفي الجوائز المالية، وطرق احتساب النقاط للفرق واللاعبين.

وقام محمد حسين المرزوقي باستعراض المشاركات الدولية وبطولات المحترفين، وشرح رؤية الاتحاد في الحرص على تحقيق التكامل بين المسابقات بما يصب في النهاية في مصلحة المنتخبات الوطنية التي تنتظرها تحديات قارية وعالمية كبرى، مؤكداً أن الاتحاد برئاسة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي يبدأ كل عام مما توقف عنده في العام السابق، لاستدامة التطور والبناء وتعزيز مكانة الدولة كعاصمة عالمية للجوجيتسو وموطن للتميز والإبداع في تلك الرياضة.

