شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء قمة يجمع الوحدة والظفرة.. والجزيرة يواجه بني ياس في دوري السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: مسعد الوهاب

تقام الثلاثاء مباراتان في دوري الإمارات لكرة السلة، حيث يحل نادي الوحدة في السابعة مساء اليوم ضيفاً على الظفرة، في لقاء قمة على صدارة فرق المجموعة الثانية، كما يستقبل الجزيرة بني ياس لحساب المجموعة ذاتها وفي التوقيت نفسه.

ويخوض الوحدة المواجهة بشعار تحقيق فوزه الرابع على التوالي من أجل الحفاظ على الصدارة والارتقاء إلى النقطة الثامنة، فيما يسعى الظفرة الذي خضع وفق نظام البطولة للراحة في الجولة الأخيرة التي أقيمت السبت الماضي، للظفر بنقطتي المباراة والارتقاء إلى النقطة السادسة التي تكفل له مزاحمة صاحب الصدارة.

وفي مباراة ثانية يدخل الجزيرة مباراته مع ضيفه بني ياس، ساعياً لحصد انتصاره الأول بعدما تجرع الخسارة مرتين متتاليتين أمام الظفرة والوحدة، ويسعى الجزيرة للظهور بصورة مغايرة تكفل له الفوز من أجل مبارحة مركزه الأخير في المجموعة الذي يقبع فيه برصيد نقطتين، بينما يلعب بني ياس بدوافع أخرى، راغباً بتحقيق انتصاره الثاني والارتقاء إلى النقطة الخامسة التي تبقيه على مقربة من الصدارة، علماً بأنه خسر مباراته الأولى أمام الوحدة بفارق نقطة وحيدة قبل أن يحقق انتصاره الأول على العين الذي تجرع ثلاثة خسائر في الجولات الثلاثة الماضية.

ويذكر أن فرق المجموعة الأولى التي تضم الشارقة وشباب الأهلي والبطائح والنصر والوصل تخضع للراحة في هذه الجولة أيضاً، لكونها استهلت الدور التمهيدي في السابع من الشهر الجاري، قبل أسبوع من انطلاق مباريات المجموعة الثانية التي تضم أيضاً فريق العين رابع المجموعة برصيد 3 نقاط، والذي يخضع بدوره الثلاثاء إلى الراحة وفق نظام البطولة، الذي يمنح في ختام الدور التمهيدي، التأهل المباشر لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى عن المجموعتين إلى الدور ربع النهائي، فيما سيفرض على الفريقين الذين ينهيا التمهيدي في المركزين الرابع والخامس للمجموعتين الأولى والثانية خوض دورٍ إضافي، يتحدد من خلاله هوية الفريقين المكملين لدور الثمانية.