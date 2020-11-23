شكرا لقرائتكم خبر عن «دورة الشيخة هند لألعاب السيدات» تسدل الستار على نسختها الثامنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسدل الستار مساء السبت الماضي على منافسات النسخة الثامنة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الدورة الأكبر من نوعها التي ينظمها مجلس دبي الرياضي تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وأقيمت فعالياتها خلال الفترة من 8 إلى 21 نوفمبر 2020.

وشهدت الدورة هذا العام تنافساً قوياً بين منتسبات المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، في 6 رياضات فردية متنوعة، هي البولينج، وسباق الطريق للجري 3 كيلومترات، وسباق الدراجات الهوائية لمسافة 18 كيلومتراً، والريشة الطائرة، والكروس فيت، وكرة الطاولة، وجرت مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي بين المشاركات.

وتُوجت الفائزات في ختام منافسات كل لعبة رياضية مباشرة، ففي بطولة الريشة الطائرة فازت في فئة المواطنات منى السهلاوي من إينوك بالمركز الأول، تلتها أمل يوسف من النيابة العامة في المركز الثاني، وحلت روضة الهاجري من القيادة العامة لشرطة دبي في المركز الثالث، وفي فئة المقيمات فازت نفيسة سارا سيراج من مؤسسة دبي للإعلام بالمركز الأول، تلتها جيانو مايا بارال من سوق دبي الحرة في المركز الثاني، وحلت جيانيلي كابولونج من هيئة الصحة في دبي في المركز الثالث.

وفي منافسات بطولة الكروس فت، فازت في فئة المواطنات نورة السراح من هيئة كهرباء ومياه دبي بالمركز الأول، تلتها حمدة المري من جامعة زايد في المركز الثاني، وحلت لطيفة الفلاسي من هيئة دبي للثقافة والفنون في المركز الثالث، وفي فئة المقيمات فازت هبة السيد صلاح الدين من شرطة دبي بالمركز الأول، تلتها آنا زيه من بلدية دبي في المركز الثاني، وحلت سارا شيهادي من هيئة كهرباء ومياه دبي بالمركز الثالث.

وفي بطولة الدراجات الهوائية، فازت في فئة المواطنات صفية الصايغ من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالمركز الأول، تلتها رقية أحمد من القيادة العامة لشرطة دبي في المركز الثاني، وحلت فرح المري من بنك أبوظبي التجاري في المركز الثالث، وفي فئة المقيمات فازت سماح محمد من شرطة دبي بالمركز الأول، تلتها سارة الأجنف من شركة «إس إل» للخدمات الرياضية في المركز الثاني، وحلت ميكي فيكنشر من نادي ميدان دبي للفروسية في المركز الثالث.

وفي بطولة البولينج، فازت سعاد يوسف سعيد من القيادة العامة لشرطة دبي بالمركز الأول في فئة المواطنات، تلتها فاطمة سبيل من بلدية دبي في المركز الثاني، وحلت شيخة ابه بانجيت من دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي في المركز الثالث، وفي فئة المقيمات فازت ليدي ليز آن، من معهد فيم للتدريب بالمركز الأول، تلتها أورا ميتشلو من شرك آيديا لتصميم الفن الداخلي في المركز الثاني، وحلت جينفر مأمون من دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي في المركز الثالث.

وفي بطولة تنس الطاولة، فازت في فئة المواطنات هبة سامي من النيابة العامة، بالمركز الأول، تلتها اللاعبة منى السهلاوي من إينوك في المركز الثاني، وحلت فاطمة محمد من بلدية دبي في المركز الثالث، وفي فئة المقيمات فازت سندس سالم من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالمركز الأول، تلتها اللاعبة مابيرماديت من هيئة الطرق والمواصلات بدبي في المركز الثاني، وحلت اللاعبة يولندا من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في المركز الثالث.

وفي سباق الطريق، فازت في فئة المواطنات اللاعبة مريم مبارك من القيادة العامة لشرطة دبي بالمركز الأول، تلتها روضة المنصوري من هيئة كهرباء ومياه دبي في المركز الثاني، وحلت نورة جاسم من جهاز أمن الدولة في المركز الثالث، وفي فئة المقيمات فازت لطيفة الصاروخ من نادي دبي لأصحاب الهمم بالمركز الأول، تلتها سارة الأجنف من شركة «إس إل» للخدمات الرياضية في المركز الثاني، وحلت شانتي شينغاراج من دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي بالمركز الثالث.