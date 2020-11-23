شكرا لقرائتكم خبر عن خمس مواجهات في افتتاح دوري كرة اليد الثلاثاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

ينطلق قطار دوري كرة اليد للموسم 2020-2021 في السابعة من مساء الثلاثاء، بخمس مباريات تجمع بين النصر وضيفه الوحدة، ويستقبل دبا الحصن مليحة، ويلعب الجزيرة مع الظفرة، ويلتقي الشارقة حامل اللقب لأربعة مواسم متتالية مع الوصل، ويلعب شباب الأهلي أمام بني ياس، والجديد في دوري الموسم الحالي مشاركة 11 فريقاً بدلاً من 10 فرق في الموسم الماضي، بعد انضمام دبا الحصن لفرق الدوري اعتباراً من هذا الموسم. ويعتبر نادي الشارقة الأكثر فوزاً بالبطولة برصيد 14 لقباً، يليه شباب الأهلي 9 ألقاب، ثم الوصل برصيد 6 ألقاب، وللنصر 5 بطولات، وللعين 4 ألقاب وللجزيرة بطولتان في الدوري. ويظهر في الكادر الفني مدربان وطنيان هما خالد أحمد البلوشي مدرب الوصل، وسعيد محمد إبراهيم مدرب النصر، ومدربان تونسيان هما عدنان باحارث (العين)، ووليد بن عمر (الجزيرة)، و6 مدربين من جمهورية مصر العربية هم عاصم حماد (شباب الأهلي)، وهاني الفخراني (الشارقة)، ووليد عبدالكافي (مليحة)، ومحمد سمير كشك (دبا الحصن)، ومحمد متولي (الوحدة)، وياسر محمد مصطفى (بني ياس)، ومحمد حسن مرسي (الظفرة)، و5 مساعدين مدربين وطنيين هم جمعة العشر، ويوسف محمد اهلي، وهاشم إسحاق، ومصطفى الكعبي، ومحمد حسن. وعلى مستوى اللاعبين المحترفين والمقيمين هناك 11 لاعباً من مصر أبرزهم النجم الكبير علي زين العابدين، وجزائريان، و4 من تونس، وبحريني واحد، هو علي ميرزا، اللاعب المقيم في نادي الشارقة، والبوسني اساك اومير الذي يواصل المشوار مع نادي العين، والكرواتي الايفان دومنيك مع الجزيرة، والجابوني كرستيان أوبميانج كلاعب مقيم في صفوف الوصل.