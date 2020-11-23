فيفا يوقف رئيس الاتحاد الافريقي أحمد أحمد خمس سنوات في قضايا فساد

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زوريخ: أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاثنين رئيس الاتحاد الافريقي الملغاشي أحمد أحمد خمس سنوات عن أي نشاط كروي بسبب قضايا فساد مالي. وادانت الغرفة القضائية في لجنة الاخلاقيات أحمد (60 عاما) الذي يرئس الاتحاد القاري منذ 2017 وترشح مجددا لولاية جديدة، بخرق عدة مواد متعلقة بـ"واجب الولاء.. عرض وقبول هدايا أو مزايا أخرى.. اساءة استخدام المنصب" بالاضافة الى "اختلاس الامول". كما غرّمته مبلغ 200 ألف فرنك سويسري (نحو 220 الف دولار).

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