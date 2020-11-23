شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: هشجع الزمالك بس لو واجه إسرائيل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد أحمد بلال، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، عن سؤال إمكانية تشجيعه للزمالك فى كأس العالم للأندية، حال فوز الأبيض على الأهلى فى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا وتأهله لمونديال الأندية.

وقال أحمد بلال لليوم السابع، "مش هتمنى غير التوفيق للزمالك ولكن لن أقوم بتشجيعه فى أى وقت.. إحنا مش فى المنتخب لو لاعبي الزمالك فى المنتخب هشجعهم غير كدا لأ.. هما مش رايجين الجبهة.. بشكل صريح لن أشجع الزمالك إلا لو واجه إسرائيل".

وأجرى أحمد بلال نجم الأهلي والكرة المصرية السابق حواراً مطولاً خلال ندوته باليوم السابع تطرقت للحديث في العديد من الملفات، أبرزها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.