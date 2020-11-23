شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير بعد إيقاف رئيس الكاف: طرد كل المصريين من الاتحاد الأفريقى والآن الدور عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الإعلامي أحمد شوبير على قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بإيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي "كاف" لمدة 5 سنوات بسبب الفساد المالي، برسالة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قائلا: "أحمد أحمد طرد كل المصريين من الاتحاد الأفريقي دون أن يعارضه أحد الآن جاء الدور عليه وتم طرده دون أن يعترض أحد.. سبحان الله".



احمد شوبير على تويتر

وقرر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى "كاف" عن مهام عمله لمدة 5 سنوات بسبب الفساد المالى وتغريمه 200 ألف فرانك سويسرى، بحسب ما جاء فى بيان الاتحاد الدولى.

وتضمن بيان أن أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى "كاف"، انتهك العديد من القواعد الأخلاقية وهى واجب الولاء وتقديم وقبول الهدايا أو المزايا الأخرى وإساءة استخدام المنصب اختلاس الأموال.

وأشار البيان إلى أنه قرار حظر الاتحاد الدولي لكرة القدم لأحمد أحمد لمدة 5 سنوات من قبل الفيفا بعد مخاوف بشأن شرعية ملايين الدولارات من المدفوعات النقدية التي تم توزيعها على المديرين التنفيذيين والجمعيات الوطنية ذات السجلات المتفرقة.

ويستعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لإعلان تنصيب الكونغولى كونستاي أوماري، النائب الأول للرئيس، رئيساً مؤقتاً للاتحاد حتى مارس 2020 بعدما أصدرت لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قرارها بإيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لمدة خمس سنوات بعدما خرق مدونة الفيفا لقواعد السلوك.

والمعروف أن أحمد أحمد رئيس كاف تم إبعاده عن المهام الإدارية داخل المنظومة الكروية بالاتحاد الأفريقى بعد مغادرته المستشفى عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

يأتى ذلك وفقا للمادة 24 فى الفقرة الثامنة من النظام الأساسى، والتى تنص على أنه "إذا كان الرئيس غائبًا أو غير متاح مؤقتًا، فإن النائب الأول للرئيس ينوب عنه".