شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خناقة جمهور الأهلى والزمالك بسبب مخرج مباراة نهائى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلما يقترب موعد مباراة القمة الأفريقية بين الأهلى والزمالك فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا تقترب معه الأزمات خاصة خارج الملعب، وكانت هذه المرة عندما استبعدت إدارة البرامج الرياضية بالتليفزيون المصرى تعيين محمد نصر مخرجاً للمباراة النهائية، بعد حالة الغضب العارمة بين جماهير الزمالك عبر السوشيال ميديا، لكن يبدو أن الأزمة لم تنته بعد رفض جماهير الأهلى الاتجاه لاختيار إيناس عثمان مخرجًا للمباراة، وردت جماهير القلعة الحمراء بهاشتاج #لا_لايناس_عثمان مطالبين باستبعادها هى الأخرى بزعم أنها تشجع القلعة البيضاء.





جماهير الأهلى دشنوا هاشتاج #لا_لايناس_عثمان، الذى تصدر قائمة ترند تويتر فى مصر، وطالبوا من خلال المغردين باستبعادها هى الأخرى من قائمة الأسماء المطروحة لإخراج المباراة المهمة، انطلاقًا من نفس منطق استبعاد محمد نصر، وتعيين مخرج محايد لا يهمه سوى إخراج اللقاء بشكل مهنى يرضى جميع الأطراف، وقال إبراهيم توفيق، "لما تبقى كل إخراجها فى خدمة ميولها بطريقة انصره ظالما، يبقى لا وألف لا لإيناس عثمان"، وقال إسلام عادل، "زى ما قولتوا لا لمحمد نصر يبقى لا لإيناس عثمان، مش عايزين تحيز، عايزين ماتش نضيف واللى يكسب يكسب نقوله مبروك والخاسر نقوله هارد لك، إن شاء الله الفوز للأهلى".





وقال محمد خواسيك، "لا لإيناس عثمان، نحن كجماهير أهلوية نرفض المخرجة الزمالكاوية إيناس عثمان، نريد مخرج للمباراة النهائية مخرج محايد"، وقال محمد نبيل: "زى ما محمد نصر متحيز وجمهور الزمالك رافضه، جمهور الأهلى بيرفض تعيين الزملكاوية إيناس عثمان"، أما عبد الرحمن، فقال: "مخرجة ليها سابقة جدل فة إدارتها للمباريات وليها انتماء واضح، ازاى بقا نجيبها لماتش هام زى ده".





أما عبد المعز أحمد، فقال: "عاوزين مخرج محايد"، وقال هيما: "ياريت المسئول عن تنظيم المباراة يجيب شخص معندوش انتماء للفريقين، يكون محايد عاوزين صورة المباراة تطلع بشكل كويس مفيش خلافات".





وكان محمد إبراهيم، مشرف البرامج الرياضية بالتليفزيون المصرى، أكد التراجع عن تعيين محمد نصر مخرجاً لنهائى القرن بين الأهلى والزمالك الجمعة المقبل، وقال محمد إبراهيم فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "تم طرح اسم المخرج محمد نصر لإخراج مباراة نهائى القرن بين الأهلى والزمالك، ولكن بعد حالة الغضب العارمة بين جماهير الزمالك عبر السوشيال ميديا تم التراجع عن هذا الطرح".





وأضاف محمد ابراهيم، "محمد نصر لم يتم تعيينه مخرجاً للمباراة، كان مجرد اسم مطروح بين عدة خيارات للمباراة التى تحظى بتغطية واستعدادات ضخمة فى التليفزيون المصرى بما يليق بالنهائى القارى، وتماشياً مع مبادرة لا للتعصب ومنعاً لزيادة الاحتقان بين جمهور الناديين، قررنا طرح عدة أسماء أخرى لإخراج المباراة غير معروفة الانتماء سنختار من بينها".





وتابع شرف البرامج الرياضية بالتليفزيون المصرى، "لن نسمح بأى فرصة لتعكير الأجواء بين جمهور القطبين، وستتم تغطية المباراة بأكثر من 15 كاميرا وستكون هناك خطة للتغطية تشمل تواجد أكثر من مخرج لنقل المباراة والمؤتمر الصحفى ووصول الفريقين وغيرها من كواليس القمة الافريقية".





وعن تقنية الفار قال محمد إبراهيم، "مخرج المباراة ليس مسئولا عن لقطات تقنية الفار، سيارة الفار بتاخد أوت كل الكاميرات والمخرج ليه له أى تأثير ولا يتحكم فى شوطات الفار إطلاقاً".



