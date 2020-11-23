شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نصر: كل الدعم لإبراهيم مبارك مخرج قمة الأهلي والزمالك فى النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد نصر، المخرج التليفزيوني، أن إخراج مباراة القمة بين الأهلي والزمالك شرف كبير، مشدداً على أنه كان يُخطط لعمل مجهود كبير لإخراج المباراة فى أفضل شكل حال إسنادها له.

وقال محمد نصر لليوم السابع، "كل الدعم للزميل إبراهيم مبارك بعد اختياره مخرجاً للمباراة ولا يوجد أى أزمة فى عدم إسناد المباراة لى كلنا زملاء وإخوة والأهم هو خروج المباراة بأفضل شكل يليق بسمعة مصر وريادتها الكروية".

وأبدى محمد نصر غضبه من حملة التشويه الذي تعرض له من جانب بعض الصفحات مؤكدا أن هناك مغالطات كثيرة حدثت على مدار الأيام الماضية.

يذكر أن هناك جدل كبير حدث بسبب إخراج مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي افريقيا والمقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة بعد رفض اسناد المباراة لمحمد نصر بسبب أهلاويته ورفض اسنادها لإيناس عثمان بسبب زملكاويتها.