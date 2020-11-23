تعرف على جدول مباريات الدور الأول للدورى الممتاز موسم 2020 /2021

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 جدول مباريات الدور الأول للدورى في الموسم الجديد 2020 / 2021 والذي تم الإعلان عنه اليوم عقب انتهاء مراسم القرعة التي أقيمت في احد فنادق القاهرة الكبرى، وجاءت مباريات الدور الأول كالتالي: الأسبوع الأول : المقاولون العرب vs الزمالك الأهلي vs مصر المقاصة انبي vs اسوان البنك الأهلي vs وادي دجلة بيراميدز vs الاتحاد السكندري سموحة vs غزل المحلة المصري vs الإسماعيلي الإنتاج الحربي vs سيراميكا طلائع الجيش vs الجونة الأسبوع الثانى الإسماعيلي vs الإنتاج الحربي سيراميكا vs البنك الاهلي وادى دجلة vs المقاولون العرب الزمالك vs بيراميدز الاتحاد السكندري vs سموحة غزل المحلة vs الاهلي مصر المقاصة vs انبي اسوان vs طلائع الجيش الجونة vs المصري الأسبوع الثالث المقاولون العرب vs سيراميكا البنك الأهلي vs الإنتاج الحربي المصري vs اسوان طلائع الجيش vs المقاصة انبي vs غزل المحلة الأهلي vs الاتحاد سموحة vs الزمالك بيراميدزvs وادي دجلة الجونة vs الإسماعيلي الأسبوع الرابع الإسماعيلي vs البنك الاهلي الإنتاج الحربي vs المقاولون سيراميكا vs بيراميدز دجلة vs سموحة الزمالك vs الاهلي الاتحاد vs انبي المحلة vs طلائع الجيش المقاصة vs المصري اسوان vs الجونة الأسبوع الخامس سموحة vs سيراميكا بيراميدز vs الإنتاج الحربي المقاولون vs البنك الاهلي الجونة vs المقاصة المصري vs المحلة طلائع الجيش vs الاتحاد انبي vs الزمالك الأهلي vs دجلة اسوان vs الإسماعيلي الأسبوع السادس الإسماعيلي vs المقاولون البنك الاهلي vs بيراميدز الإنتاج الحربي vs سموحة سيراميكا vs الاهلي دجلة vs انبي الزمالك vs طلائع الجيش الاتحاد vs المصري المحلة vs الجونة المقاصة vs اسوان الأسبوع السابع انبي vs سيراميكا الأهلي vs الإنتاج الحربي سموحة vs البنك الاهلي بيراميدز vs المقاولون اسوان vs المحلة الجونة vs الاتحاد المصري vs الزمالك طلائع الجيش vs دجلة المقاصة vs الإسماعيلي الأسبوع الثامن الإسماعيلي vs بيراميدز المقاولون vs سموحة البنك الاهلي vs الاهلي الإنتاج الحربي vs انبي سيراميكا vs طلائع الجيش دجلة vs المصري الزمالك vs الجونة الاتحاد vs اسوان المحلة vs المقاصة الأسبوع التاسع المصري vs سيراميكا طلائع الجيش vs الإنتاج الحربي انبي vs البنك الاهلي الأهلي vs المقاولون سموحة vs بيراميدز المقاصة vs الاتحاد اسوان vs الزمالك الجونة vs دجلة المحلة vs الإسماعيلي الأسبوع العاشر الإسماعيلي vs سموحة بيراميدز vs الاهلي المقاولون vs انبي البنك الاهلي vs طلائع الجيش الإنتاج الحربي vs المصري سيراميكا vs الجونة دجلة vs اسوان الزمالك vs المقاصة الاتحاد vs المحلة الأسبوع الحادي عشر اسوان vs سيراميكا الجونة vs الإنتاج الحربي المصري vs البنك الاهلي طلائع الجيش vs المقاولون انبي vs بيراميدز الأهلي vs سموحة المحلة vs الزمالك المقاصة vs دجلة الاتحاد vs الإسماعيلي الأسبوع الثانى عشر الإسماعيلي vs الاهلي سموحة vs انبي بيراميدز vs طلائع الجيش المقاولون vs المصري البنك الاهلي vs اجلونة الإنتاج الحربي vs اسوان سيراميكا vs المقاصة دجلة vs المحلة الزمالك vs الاتحاد الأسبوع الثالث عشر المحلة vs سيراميكا المقاصة vs الإنتاج الحربي اسوان vs البنك الاهلي الجونة vs المقاولون المصري vs بيراميدز طلائع الجيش vs سموحة انبي vs الاهلي الاتحاد vs دجلة الزمالك vs الإسماعيلي الأسبوع الرابع عشر الإسماعيلي vs انبي الأهلي vs طلائع الجيش سموحة vs المصري بيراميدز vs الجونة المقاولون vs اسوان البنك الاهلي vs المقاصة الإنتاج الحربي vs المحلة سيراميكا vs الاتحاد دجلة vs الزمالك الأسبوع الخامس عشر الزمالك vs سيراميكا الاتحاد vs الإنتاج الحربي المحلة vs البنك الاهلي المقاصة vs المقاوةلون اسوان vs بيراميدز الجونة vs سموحة المصري vs الاهلي طلائع الجيش vs انبي دجلة vs الإسماعيلي الأسبوع السادس عشر طلائع الجيش vs الاسماعيلي انبي vs المصري الأهلي vs الجونة سموحة vs اسوان بيراميدز vs المقاصة المقاولون vs المحلة البنك الاهلي vs الاتحاد الإنتاج الحربي vs الزمالك سيراميكا vs دجلة الأسبوع السابع عشر الإسماعيلي vs سيراميكا دجلة vs الإنتاج الحربي الزمالك vs البنك الاهلي الاتحاد vs المقاولون المحلة vs بيراميدز المقاصة vs سموحة اسوان vs الاهلي الجونة vs انبي المصري vs طلائع الجيش

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