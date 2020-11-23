شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون عن مواجهة الزمالك فى أول مباراة بالدورى: الفرق الصغيرة من تخشى الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، على قرعة مسابقة الدورى العام، والتى كشفت عن اصطدام ذئاب الجبل بنادى الزمالك فى أول مباراة بالموسم الجديد، وقال عبد الغنى فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، الفرق الصغيرة هى من تخشى مواجهة الأهلى والزمالك، المقاولون صنع اسمه بين الكبار وتلك المواجهات فى بداية الموسم تمنحنا تركيز أكبر وإصرار على تقديم أفضل أداء، لاعبونا رجال وعلى قدر المسئولية.

وأضاف عبد الغنى، تنتظرنا مباريات قوية فى ديسمبر، ففى حال التأهل لدور الـ 32 بالكونفدرالية سنواجه النجم الساحلى وكذلك مواجهة الزمالك فى الدورى، ولكننا نثق فى لاعبينا، فريق الزمالك محترم ولديه مجموعة مميزة، ولكننا حققنا نتيجة إيجابية أمامه فى الدور الثانى بالموسم الماضى، ونطمح لمواصلة العروض القوية، سواء كان الزمالك أو أى فريق آخر نحترم الجميع.

وأسفرت قرعة دورى الموسم الجديد 2020 / 2021 عن مواجهة الزمالك لفريق المقاولون العرب فى الأسبوع الأول بالدورى الممتاز.

وأكد مازن مرزق، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم أن الدوري الجديد سوف ينطلق 11 ديسمبر المقبل، قائلا، "على جميع الأندية أن تعلم صعوبة الموقف وأن الدوري سيكون مضغوطاً بسبب الارتباطات العديدة للأندية والمنتخبات"، مع التشديد على أن الجدول الخاص بالدورى سيكون مضغوطا بسبب ظروف فترة كورونا.

وأعلنت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة شعار الدوري المصري الحديد بعد تعديله ويجرى الاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الاثنين، قرعة مسابقة الدورى الممتاز موسم 2020 / 2021، بحضور مندوبى الأندية المشاركة فى المسابقة، بواقع مندوب عن كل ناد يحدد الملعبين الأساسى والاحتياطى لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.

ويحضر القرعة مندوبون عن الأندية المشاركة فى المسابقة بواقع مندوب عن كل ناد يحدد الملعبين الأساسى والاحتياطى لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.