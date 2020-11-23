شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمد البيلى لاعب طاولة الأهلى بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب محمد البيلى، لاعب فريق تنس الطاولة بالنادى الأهلى، بفيروس كورونا، بعدما أثبتت المسحة التى خضع لها إيجابية العينة الخاصة به، ويخضع اللاعب حاليا لعزل صحى وبروتوكول العلاج لحين إجراء مسحة ثانية وتأكد شفائه من الفيروس.

وكان الثنائى إبراهيم الجمال وسيف سمير وحاتم بحيرى لاعبو فريق سلة الأهلى أصيبوا بفيروس كورونا أيضا، وتم إلغاء ودية المنتخب مع الأهلى بسبب ذلك.

وفى فريق الكرة تعرض كل من محمود كهربا و صالح جمعة ، ومحمد شريف ووليد سليمان لاعبى الفريق الأول الكروى بالقلعة الحمراء إلى الإصابة بالفيروس أيضا .

قرر اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور إقامة بطولات القطاعات ، و الحافز الرياضى للعام الجديد خلال هر ديسمبر المقبل ، على أن يتم إخطار الأندية ، و الفروع، وكذلك التواصل مع وزارة الرياضة للتواصل مع وزارة التعليم ، للتنسيق لإقامة بطولة الحافز .

وشارك الثنائى دينا مشرف و أحمد صالح لاعبى منتخب الطاولة في بطولة كأس العالم ، و لكنهما ودعا المنافسات من الدور التمهيدى ، ومن أول مباراة لهما في المنافسات التي تضم أفضل 20 لاعب على مستوى العالم .