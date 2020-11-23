شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة المسابقات: "بطل دورى الأبطال هيواجه ضغط وهتتأجله مباريات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مازن مرزق، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، عن عقد اجتماع السبت المقبل مع الأجهزة الإدارية لأندية الدوري الممتاز، للاتفاق على بعض الأمور الخاصة بترتيب مواعيد وملاعب مسابقة الدوري والترتيب لانطلاق المسابقة ولائحتها فى الموسم المقبل، بعد إجراء قرعة الدورى المصرى فى نسخته الجديدة اليوم.

وقال رئيس لجنة المسابقات فى مؤتمر قرعة الدورى، "الفائز فى نهائي دوري أبطال أفريقيا الذى سيجمع الأهلى مع الزمالك سيشارك فى بطولة كأس العالم للاندية، وبالتالى ستؤجل له مباريات وسيعود لخوض هذه المباريات بشكل مضغوط، وننبه من الآن على الفريق المتأهل لكأس العالم للاندية بأنه سيتعرض لضغط منطقى لمبارياته فى الدوري بعد مونديال الأندية ولن يسمح بالمطالبة بتأجيل المباريات بداعي ضغط المباريات".

كما أكد مازن مرزق، أن النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصرى الممتاز التى ستنطلق يوم11 ديسمبر المقبل سيتم إقامتها على دورين بعد رفض الأندية مقترح اتحاد الكرة بإقامة الدورى من دور واحد ثم إقامة تصفيات لتحديد البطل ليتم فى النهاية الاتفاق على إقامة البطولة على دورين.

وقال رئيس لجنة المسابقات فى مؤتمر قرعة الدورى، "مسابقة الدوري لن تتوقف بسبب مشاركة المنتخب الأولمبي فى أولمبياد طوكيو، ولن يكون من حق أى فريق تأجيل مبارياته بسبب تواجد لاعبيه فى المنتخب الأولمبي، لن يتم تأجيل أى مباريات إلا في الظروف القهرية فقط".

وأضاف مرزوق، "على جميع الأندية أن تعلم صعوبة الموقف، وأن الدورى سيكون مضغوطا بسبب الارتباطات العديدة للأندية والمنتخبات"، مع التشديد على أن الجدول الخاص بالدورى سيكون مضغوطا بسبب ظروف فترة كورونا.

وأعلنت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة شعار الدوري المصري الحديد بعد تعديله ويجرى الاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الاثنين، قرعة مسابقة الدورى الممتاز موسم 2020 / 2021، بحضور مندوبى الأندية المشاركة فى المسابقة، بواقع مندوب عن كل ناد يحدد الملعبين الأساسى والاحتياطى لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.