شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: الكاف وافق على حضور الجماهير بنهائى أفريقيا وننتظر رد الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فضل، عضو مجلس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أن مسئولى الجبلاية ينتظرون رد الجهات الأمنية لتحديد إمكانية حضور الجماهير فى نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك المقرر له 27 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة.

وقال فضل، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، إن اتحاد الكرة يسعى لحضور الجماهير فى المباراة، ويقوم بعمل توصية بالحضور الجماهيرى من 5 إلى 10 آلاف مشجع، ولكن القرار فى النهاية يخص الجانب الأمنى قائلا، "نفسنا الجماهير تحضر".

وأضاف عضو اللجنة الخماسية أنه تم عقد جلسة أمس باستاد القاهرة لبحث تفاصيل المباراة النهائية، وبالفعل طلبنا حضور الجماهير بأعداد محددة، ولكن لم يصل رد حتى الآن من الجانب الأمنى على هذا الأمر، ولكن الجميع يعرفون أنه كلما زاد عدد الجماهير اختلفت الإجراءات والآليات، ويتم التنسيق مع الاتحاد الأفريقى واللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على أكمل وجه، إلا أننا نعد الجماهير أن النهائى الأفريقى سيكون واجهة مشرفة لمصر ومباراة تاريخية.