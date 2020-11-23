شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها وصول فرجانى ساسى وعلى معلول إلى القاهرة استعدادا لنهائى أفريقيا، اتحاد الكرة يحدد 10 ديسمبر موعدا لمباراة السوبر الأفريقى.



وليد سليمان جاهز طبياً لمواجهة الزمالك حال سلبية مسحة كورونا

كشف مسئولو النادى الأهلى الحالة الطبية لوليد سليمان، نجم هجوم الأهلي، بعد تعرضه للإصابة فى مواجهة أبو قير للأسمدة ببطولة كأس مصر، وموقفه من مواجهة الزمالك حال تحول مسحة كورونا الخاصة به من إيجابية لسلبية، وأكد الجهاز الطبى أن إصابة وليد سليمان عبارة عن إجهاد بسيط لن يعوقه عن خوض المباراة، مشددين على أن العائق أمام لحاقه بمواجهة الزمالك هو نتيجة مسحة كورونا والتى سيجريها الأيام المقبلة.

اتحاد الكرة يحدد 10 ديسمبر موعدا لمباراة السوبر الأفريقى

حددت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة يوم 10 ديسمبر المقبل موعداً لإقامة مباراة السوبر الأفريقي بين بطل دوري أبطال أفريقيا، الذى لم يتحدد حتى الآن، وبطل الكونفدرالية وهو نهضة بركان المغربى، بعد قرار الكاف بإقامة المباراة فى مصر.

وصول فرجانى ساسى وعلى معلول إلى القاهرة استعدادا لنهائى أفريقيا

وصل الثنائى التونسى فرجانى ساسى وعلى معلول، لاعبا الزمالك والأهلى على الترتيب، إلى القاهرة، للمشاركة مع قطبى الكرة المصرية فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما تعطل وصول الثنائى على مدار اليومين الماضيين بسبب عطل فى الطائرة الخاصة برحلتهما قبل أن يستقل الثنائى طائرة اليوم ووصلا إلى مطار القاهرة الدولى تمهيدا للانضمام إلى القطبين.