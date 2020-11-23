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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها وصول فرجانى ساسى وعلى معلول إلى القاهرة استعدادا لنهائى أفريقيا، اتحاد الكرة يحدد 10 ديسمبر موعدا لمباراة السوبر الأفريقى.
وليد سليمان جاهز طبياً لمواجهة الزمالك حال سلبية مسحة كورونا
كشف مسئولو النادى الأهلى الحالة الطبية لوليد سليمان، نجم هجوم الأهلي، بعد تعرضه للإصابة فى مواجهة أبو قير للأسمدة ببطولة كأس مصر، وموقفه من مواجهة الزمالك حال تحول مسحة كورونا الخاصة به من إيجابية لسلبية، وأكد الجهاز الطبى أن إصابة وليد سليمان عبارة عن إجهاد بسيط لن يعوقه عن خوض المباراة، مشددين على أن العائق أمام لحاقه بمواجهة الزمالك هو نتيجة مسحة كورونا والتى سيجريها الأيام المقبلة.
اتحاد الكرة يحدد 10 ديسمبر موعدا لمباراة السوبر الأفريقى
حددت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة يوم 10 ديسمبر المقبل موعداً لإقامة مباراة السوبر الأفريقي بين بطل دوري أبطال أفريقيا، الذى لم يتحدد حتى الآن، وبطل الكونفدرالية وهو نهضة بركان المغربى، بعد قرار الكاف بإقامة المباراة فى مصر.
وصول فرجانى ساسى وعلى معلول إلى القاهرة استعدادا لنهائى أفريقيا
وصل الثنائى التونسى فرجانى ساسى وعلى معلول، لاعبا الزمالك والأهلى على الترتيب، إلى القاهرة، للمشاركة مع قطبى الكرة المصرية فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما تعطل وصول الثنائى على مدار اليومين الماضيين بسبب عطل فى الطائرة الخاصة برحلتهما قبل أن يستقل الثنائى طائرة اليوم ووصلا إلى مطار القاهرة الدولى تمهيدا للانضمام إلى القطبين.
المقاولون يعلن وصول البطاقة الدولية للتونسي هيثم الجوينى
أعلن علاء عبد الغنى المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب، عن وصول البطاقة الدولية للتونسى هيثم الجوينى، وقال عبد الغنى فى تصريحات خاصة، أن النادى تسلم البطاقة الدولية للجوينى إلا أنه لن يتمكن من المشاركة مع الفريق فى مباراة أرتا سولار بالكونفدرالية، والتى تقام يوم 29 نوفمبر الجارى فى ذهاب كور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية.
شوبير يعلن استبعاد العربى بدر من منتخب الشباب بعد مشادة مع ربيع ياسين
كشف الإعلامى أحمد شوبير عن استبعاد العربى بدر، لاعب الأهلى الصاعد، من صفوف منتخب الشباب بعد مشادة مع ربيع ياسين المدير الفنى للمنتخب، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "كنت أتمنى يكون الخبر ده غلط بس عرفت من أكثر من مصدر أن العربى بدر استبعد من منتخب الشباب بقرار من ربيع ياسين المدير الفنى للمنتخب، وكان اللاعب قد دخل فى وصل هزار مع المدرب أثناء مسحة كورونا لتتطور وتصل لمشادة ليقرر ربيع ياسين استبعاد اللاعب من المعسكر".
استقر حسام حسن، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، على منح شارة القيادة لحسام عاشور لاعب الفريق فى لقاء الأهلى المقبل بالدور نصف النهائى لكأس مصر المقرر إقامته باستاد السويس فى الأول من ديسمبر المقبل، لرفع روحه المعنوية، خاصة أنه أحد كباتن الأهلى خلال العصر الأخير.
على معلول يصل القاهرة ظهراً ويشارك فى تدريبات الأهلى الخامسة مساءً
يصل التونسى على معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة ظهر اليوم بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده الأخير، وكان من المفترض أن يصل معلول أمس، ولكن ظروف الطيران حالت دون وصوله، ما دفع إدارة النادى للتدخل لتوفير طائرة لإعادة اللاعب سريعا للانتظام فى تدريبات الفريق الجماعية استعدادا لنهائى أفريقيا.
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