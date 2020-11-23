شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات المصرى فى الدور الأول بالدوري للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة الموسم الكروي 2021/2020 من الدوري الممتاز لكرة القدم والتي تم سحبها ظهر اليوم، الاثنين، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواجهة المصرى البورسعيدى للزمالك فى الجولة السابعة من عمر المسابقة، بينما يواجه الأهلى فى الجولة الخامسة عشرة.

ومن المقرر، طبقا للجدول الذى أعده لجنة المسابقات برئاسة مازن مرزوق، أن يستضيف المصرى القطبين على ملعبه فى الدور الأول، على أن يخرج للفريقين فى الدور الثانى.

وأكد مازن مرزق، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أن الدوري الجديد سوف ينطلق 11 ديسمبر المقبل، قائلا، "على جميع الأندية أن تعلم صعوبة الموقف وأن الدوري سيكون مضغوطاً بسبب الارتباطات العديدة للأندية والمنتخبات"، مع التشديد على أن الجدول الخاص بالدورى سيكون مضغوطا بسبب ظروف فترة كورونا.

وجاءت مباريات المصرى البورسعيدى كالتالى :

الأسبوع الأول : المصري & الاسماعيلي

الأسبوع الثاني : الجونة & المصري

الأسبوع الثالث : المصري & أسوان

الأسبوع الرابع : مصر المقاصة & المصري

الأسبوع الخامس : المصري & غزل المحلة

الأسبوع السادس : الاتحاد السكندري & المصري

الأسبوع السابع : المصري & الزمالك

الأسبوع الثامن : وادي دجلة & المصري

الأسبوع التاسع : المصري & سيراميكا

الأسبوع العاشر : الانتاج الحربي & المصري

الأسبوع الحادي عشر : المصري & البنك الأهلي

الأسبوع الثاني عشر : المقاولون العرب & المصري

الأسبوع الثالث عشر : المصري &بيراميدز

الأسبوع الرابع عشر : سموحة & المصري

الأسبوع الخامس عشر : المصري & الأهلي

الأسبوع السادس عشر : انبي & المصري

الأسبوع السابع عشر : المصري &طلائع الجيش.

هذا وقد أعلن مازن مرزوق المدير الجديد للجنة مسابقات القسم الأول عن تحديد السبت المقبل موعدًا للمؤتمر الصحفي الذي سيتم من خلاله الإعلان عن مواعيد مباريات الدور الأول وكذا الاستادات التي ستقام عليها تلك المباريات.