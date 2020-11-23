شكرا لقرائتكم خبر عن طلع على حق.. الجماهير تخلد اسم عمرو فهمى تزامنا مع إيقاف أحمد أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عمرو فهمى، اسم تسببت مبادئه ورفضه للفساد فى تخليد ذكراه بقلوب جماهير كرة القدم المصرية والأفريقية، فهو السكرتير السابق للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، الذى رحل عن عمر يناهز 37 عامًا، استدعى اسمه ليصبح هاشتاج فى صدارة تريند مصر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تزامنًا مع قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بإيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى "كاف" عن مهام عمله لمدة 5 سنوات بسبب الفساد المالى وتغريمه 200 ألف فرانك سويسرى.

استدعت الجماهير اسم عمرو فهمى، عبر الهاشتاج، تكريمًا لذكراه كونه أحد أهم أسباب كشف فساد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى الموقوف، حيث تمت إقالة عمرو فهمى من منصبه كسكرتير للاتحاد الأفريقى، فى أبريل 2019، بعد اتهاماته لرئيس الاتحاد بالفساد، واحتفت الجماهير باسم عمرو فهمى أيضًا بسبب مصادفة تزامن قرارات إيقاف وتغريم أحمد أحمد مع تاريخ ميلاد ابنته نبيلة الموافق اليوم 23 نوفمبر، وكتب سيد فى مشاركته عبر الهاشتاج، "ارقد بسلام يا صديقى لقد حاربت الفساد حتى موتك".

وقال آخر، "إهداء إلى #عمرو_فهمى كان نفسنا تكون وسطنا فى هذه اللحظة التاريخية اللى أثبتت للعالم كله أد إيه أنت كنت نضيف أوى ولا تقبل الفساد وحاربته لأخر لحظة حتى فقدت منصبك بسبب دفاعك عن النزاهة والشرف.. كنا نتمنى أن تجنى ثمرة تعبك ودفاعك عن الحق، لكنها إرادة الله وحده وإن لله وإن إليه راجعون".

وشارك أبو المعاطى زكى، بتدوينه قال فيها، "#عمرو_فهمى .. كشف الفساد.. حارب وحده.. صمد أمام الحرب عليه.. لم تفتح له نافذة إعلامية لكشف فساد رئيس كاف.. لكنه دافع عن قضيته واثقًا فى نصر الله له.. ورحل عن دنيا الناس قبل أن يرى نتيجة كفاحه.. واليوم جاء النصر بإيقاف أحمد أحمد خمس سنوات.. رحم الله #عمرو_مصطفي_فهمى".

فيما احتفل الفنان أحمد فهمى، وعدد كبير من المغردين بمناسبة عيد ميلاد "نبيلة" ابنة عمرو فهمى، سكرتير الاتحاد الإفريقى السابق، الذى وافته المنية يوم 23 فبراير الماضى، ونشر فهمى، عبر حسابه على تويتر، صورة لابنة صديقه، قائلا: "النهاردة عيد ميلاد أغلى الناس نبيلة عمرو فهمى.. كل سنة وانتى طيبة يا حبيبتى، وإن شاء الله نكسب أفريقيا ونهديها لروح أخويا الغالى رفيق المدرج عمرو فهمى".

ويشار إلى أن عمرو فهمى عاش ومات مثالًا يحتذى به على المستويين المهنى والأخلاقى، كما كان نموذجًا للتضحية من أجل الدفاع عن مبدأه فى رفض الفساد ومحاربته أمام أحمد أحمد الذى أساء استغلال منصبه، الذى بحسب الخطاب المنشور من قبل "فيفا"، جاء إيقافه بسبب خرقه للمواد 15 الخاصة بواجب الولاء للمؤسسة، والمادة 20 الخاصة بعدم تلقى هدايا أو خدمات، والمادة 25 الخاصة بسوء استغلال المنصب والمادة 28 الخاصة بسوء توزيع النفقات، فى لائحة الأخلاقيات الخاصة بالاتحاد الدولى لكرة القدم.

ورحل عمرو فهمى عن عمر يناهز 37 عاما وهو من مواليد حى الزمالك بالقاهرة، وكان الراحل ينتمى لأسرة أهلاوية عريقة، حيث إن جده هو المهندس مراد فهمى لاعب الأهلى السابق ومدير الكرة وعضو مجلس إدارة النادى الأحمر ومدرب منتخب مصر وسكرتير الاتحاد الأفريقى لكرة القدم وهو المصرى الوحيد الحاصل على وسام الاستحقاق من الفيفا، وخلف عمرو فهمى والده مصطفى فهمى فى منصب سكرتير الاتحاد الأفريقى لكرة القدم الذى عين فيه عام 1982، واستمر فيه 28 عاماً ليتركه كمدير لقطاع المسابقات للفيفا.

تخرج فهمى فى قسم إدارة الأعمال بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا عام 2004، وحصل على ماجستير الإدارة الرياضية من الفيفا، نجح فى اجتياز دبلومة الفيفا فى إدارة وتسويق كرة القدم عام 2006.

التحق بالعمل فى الكاف كمساعد مدير إدارة البطولات الدولية بين 2007 و2010 واستمر حتى 2015، وعمل كمساعد منسق ببطولة كأس العالم للشباب فى تركيا 2013، كما عين مديرًا عامًا لبطولة أمم أفريقيا 2011 إلى 2014 للمحليين، وتم تعيينه مديرا لبطولتى كأس الأمم الأفريقية 2013-2015، وعمل كمساعد منسق فى أولمبياد ريو دى جانيرو 2016.

كان له دور كبير فى إنجاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2015 بعد نقلها من المغرب لغينيا الاستوائية فى اللحظات الأخيرة، ورفع عمرو فهمى عدة دعاوى ضد أحمد أحمد، الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم، متهما إياه بالفساد المالى والإدارى.

وأعلن الترشح لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" المحدد لها عام 2021، وكان شعار حملة عمرو فهمى يشمل مكافحة الفساد وتطبيق الاحترافية فى الكرة الافريقية قبل أن يتوفاه الله فى 23 فبراير الماضى.