شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تقيم معرضاً للمنتجات الحرفية واليدوية بمركز شباب الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على إقامة معرض دائم للمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية لعرض وتسويق منتجات الشباب بأسعار مخفضة بمركز شباب الشيخ زايد بأكتوبر يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع، وذلك ابتداء من الخميس المقبل 26 نوفمبر الجارى.

ويُقام المعرض من خلال الإدارة العامة للمشروعات بالوزارة وبمشاركة نماذج من الشباب العاملين في تلك الحرف، ومنها (المنتجات البدوية والنوبية، النحاس، الخوص، الجلود، اباجورات الملح، اعمال الصدف، التماثيل الفرعونية، البراويز، الفخار والخزف الملون والاخشاب).

يأتى ذلك فى إطار تعزيز دور وزارة الشباب والرياضة في تشجيع ودعم ورعاية الفنون التراثية والصناعات الحرفية، ومساعدة الشباب العاملين بها على تحويلها إلى مشروعات إنتاجية والتسويق لها من خلال تنفيذ معارض لمنتجات الشباب.