مباريات أسوان فى الدورى الجديد.. البداية أمام إنبى والأخيرة مع الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت قرعة الدورى العام لموسم 2020/2021 عن مواجهات قوية لفريق أسوان بقيادة سامى الشيشينى، ويستهل أبناء الجنوب مشوارهم بالدورى بمواجهة فريق إنبى فى الأسبوع الأول، على أن يلتقى أسوان بنادى الزمالك فى الأسبوع التاسع، والأهلى فى الأسبوع الـ 17 والأخير. وجاءت مباريات أسوان كالتالى: وجاءت مباريات أسوان كالتالى: 1/ إنبى و أسوان 2/ أسوان و طلائع الجيش 3/ المصرى و أسوان 4/ أسوان و الجونة 5/ أسوان و الإسماعيلى 6/ مصر المقاصة و أسوان 7/ أسوان و غزل المحلة 8/ الإتحاد و أسوان 9/ أسوان و الزمالك 10/ وادى دجلة و أسوان 11/ أسوان و سيراميكا 12/ الإنتاج الحربى و أسوان 13/أسوان و البنك الأهلى 14/ المقاولون و أسوان 15/ أسوان و بيراميدز 16/ سموحة و أسوان 17/ أسوان والأهلى

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