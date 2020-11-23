شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 17 مواجهة للزمالك فى الدورى الممتاز لموسم 2020/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2020-2021 والتى أقيمت اليوم الاثنين بأحد فنادق القاهرة الكبرى، عن مواجهة الزمالك لفريق المقاولون العرب فى افتتاح المسابقة ضمن منافسات الجولة الأولى.

كما أسفرت قرعة الدوري الممتاز لموسم 2020-2021، عن ملاقاة الزمالك للأهلى في الجولة الرابعة، على أن تقام مباراة الدور الثاني في الجولة 22.

وجاءت مباريات الزمالك على النحو التالي

الاسبوع الاول المقاولون العرب

الاسبوع الثانى بيراميدز

الاسبوع الثالث سموحة

الاسبوع الرابع الاهلى

الاسبوع الخامس انبى

الاسبوع السادس طلائع الجيش

الاسبوع السابع المصرى البورسعيدى

الاسبوع الثامن الجونة

الاسبوع التاسع أسوان

الاسبوع العاشر مصر للمقاصة

الاسبوع الحادى عشر غزل المحلة

الاسبوع الثانى عشر الاتحاد السكندرى

الاسبوع الثالث عشر الاسماعيلى

الاسبوع الرابع عشر وادى دجلة

الاسبوع الخامس عشر سيراميكا كليوباترا

الاسبوع السادس عشر الانتاج الحربى

الاسبوع السابع عشر البنك الاهلى

وعلى المستوى المحلى، فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 12 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

فاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى عُقدت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

وعلى مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين.

وعلى المستوى الأفريقى تمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

وإجمالاً فاز الزمالك طوال تاريخه بـ76 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزًا بالبطولات فى الوطن العربى.