كاف يصدر بيانا رسميا لتحديد خليفة أحمد أحمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، تمديد فترة رئاسة الكونجولي كونستانت عوماري سليماني لرئاسة كاف، حتى موعد إجراء الانتخابات المقررة يوم 12 مارس من العام المقبل.

وذكر بيان رسمي لكاف، اليوم الإثنين، أن أحمد أحمد لم يعد قادرًا على ممارسة مسؤولياته كرئيس للاتحاد الأفريقي بعد قرار إيقافه اليوم.

وقررت لجنة الأخلاقيات المستقلة بالاتحاد الدولي، إيقاف أحمد أحمد 5 سنوات، بتهمة الإخلال بواجب الولاء وتقديم الهدايا والمزايا، وإساءة إدارة الأموال واستغلال منصبه كرئيس لكاف.

وكان عوماري سليماني تولي رئاسة الإدارة التنفيذية لكاف بصفة مؤقتة حتى يوم 30 نوفمبر 2020، بناءً على تعليمات لأحمد أحمد بالخضوع لفترة نقاهة تستمر 20 يوماً على الأقل، إثر إصابته بفيروس كورونا، قبل أن يقرر الكاف استمراره في ممارسة مهامه لإدارة الاتحاد الأفريقي.

ويتماشى قرار كاف مع المادة 24 فقرة 8 من لائحة النظام الأساسي التي تنص على "في حالة غياب الرئيس أو عدم تواجده بصورة مؤقتة، يحل نائب الرئيس بدلاً منه".