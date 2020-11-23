فضل يوضح موقف حضور الجماهير من نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة والمسؤول عن تنظيم المباريات النهائية لدوري الأبطال، أنه عقد اجتماعا مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في ستاد القاهرة لمناقشة حضور الجماهير.

وقال فضل في تصريحات تليفزيونية لاون تايم سبورتس، عقب قرعة دوري الموسم الجديد 2020 - 2021، إنه تم إصدار توصية بناءً على الاجتماع، بحضور جماهير المباراة النهائية من 5 لـ10 آلاف متفرج.

واستدرك فضل: "مازلنا في انتظار موافقة الأمن لحسم الموقف من حضور الجماهير للمباراة النهائية".

وعن قرعة الدوري التي أسفرت عن مواجهة القمة بالجولة الرابعة، علق فضل: "كنت أتمنى أن تبتعد مباراة القمة عن بداية الدوري، لأن الفائز بدوري الأبطال سيشارك في السوبر الأفريقي وكأس العالم للأندية، ولكن في النهاية القرعة ليست موجهة".

ويلتقي الزمالك والأهلي في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري، في الدوري المقرر أن ينطلق يوم 11 ديسمبر القادم.