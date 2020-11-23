شوقي غريب: كفة الأهلي والزمالك متساوية إلا في حالة واحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، أن كفة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا "متساوية".

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك والأهلي يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة في نهائي القرن.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال غريب: " الكفة متساوية بين الناديين، إلا في حالة غياب اللاعبين بسبب الإصابة بفيروس كورونا أو لأي إصابات آخرى، في النهاية لا يهمنا سوى ختام المباراة بشكل جيد".

وأضاف: "مكسب المباراة سيكون لصالح مصر، يجب أن تخرج المواجهة بشكل يليق بكلا الطرفين".

وأتم: "باتشيكو وموسيماني مدربان جديدان، نجحا في الانسجام مع الفريقين بشكل سريع، وأي مدرب سيفقد اللقب لن يخسر الكثير، لأنهما تولوا المسئولية منذ فترة وجيزة".