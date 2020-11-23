دجلة لمصراوي: صفقة انتقال بيكهام إلى الأهلي تمت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي: قال حازم خيرت، رئيس جهاز الكرة بنادي وادي دجلة، إن الأهلي أنهى كافة التفاصيل المتعلقة بانتقال أحمد رمضان "بيكهام" إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وكان "بيكهام" قد انتقل إلى صفوف دجلة خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 18/19 في صفقة انتقال محمد محمود. وخلال تصريحات خاصة لمصراوي، قال خيرت: "الأهلي أنهى صفقة أحمد رمضان بيكهام مع وادي دجلة، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل". وأضاف: "من المفترض أن يتسلم النادي الدجلاوي (شيك) كجزء من قيمة الصفقة المقدر قيمتها 12 ونصف مليون جنيه". وأتم: "من المقرر أن يتسلم الأهلي الاستغناء الخاص باللاعب اليوم الاثنين ليتم قيده في قائمة الفريق الأحمر للموسم الجديد".

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