استبعاد ميسي من قائمة برشلونة أمام دينامو كييف بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
استبعد رونالدو كومان المدير الفني لبرشلونة، ليونيل ميسي من قائمة الفريق الكاتالوني، المسافرة لمواجهة دينامو كييف في الجولة الرابعة من المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا.
ويحتل برشلونة صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه يوفنتوس 6 نقاط، ثم دينامو كييف، وفيرينكفاروسي بنقطة وحيدة لكلا منهما.
وحقق برشلونة الفوز في الجولة السابقة على دينامو كييف بهدفين لهدف.
وجاءت قائمة برشلونة المسافرة كالتالي:
تير شتيجن، ونيتو، وديست، وألينا، وجريزمان، وبيانتش، وديمبلي، وبرايثوايت، وريكي بويج، وكوتينيو، ولينجليه، وبيدري، وترينكاو، وخوردي ألبا، وماتيوس فيرنانديز، وجونيور فيربو، وايناكي بينا، ومينجويزا، وكونراد.
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