استبعاد ميسي من قائمة برشلونة أمام دينامو كييف بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

استبعد رونالدو كومان المدير الفني لبرشلونة، ليونيل ميسي من قائمة الفريق الكاتالوني، المسافرة لمواجهة دينامو كييف في الجولة الرابعة من المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه يوفنتوس 6 نقاط، ثم دينامو كييف، وفيرينكفاروسي بنقطة وحيدة لكلا منهما.

وحقق برشلونة الفوز في الجولة السابقة على دينامو كييف بهدفين لهدف.

وجاءت قائمة برشلونة المسافرة كالتالي:

تير شتيجن، ونيتو، وديست، وألينا، وجريزمان، وبيانتش، وديمبلي، وبرايثوايت، وريكي بويج، وكوتينيو، ولينجليه، وبيدري، وترينكاو، وخوردي ألبا، وماتيوس فيرنانديز، وجونيور فيربو، وايناكي بينا، ومينجويزا، وكونراد.