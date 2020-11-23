قرعة الدوري.. مواجهتان ناريتان للزمالك في انطلاقة المسابقة.. والقمة مبكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: أقيمت قرعة الدوري الممتاز، للموسم الجديد موسم 2020 - 2021، والتي أسفرت عن مواجهتان ناريتان للزمالك مع انطلاقة المسابقة. ويبدأ الزمالك الدوري بمواجهة المقاولون العرب، قبل أن يلتقي أمام بيراميدز في الجولة الثانية. أما الأهلي فيبدأ بمواجهة المقاصة في الأسبوع الأول من مسابقة الدوري. ويلتقي الزمالك والأهلي في الجولة الرابعة من المسابقة، في قمة مبكرة. ويلتقي الأهلي أمام بيراميدز في الأسبوع العاشر، فيما يواجه الإسماعيلي بالأسبوع الـ12. وجاءت مواجهات الجولة الأولى من مسابقة الدوري كالتالي: الأهلي والمقاصة المقاولون والزمالك إنبي وأسوان البنك الأهلي ووادي دجلة سموحة والمحلة الإنتاج وسيراميكا طلائع الجيش والجونة المصري والإسماعيلي بيراميدز والاتحاد

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